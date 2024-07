Aleksander Lukašenko pomilostil Nemca, ki so ga v Belorusiji obsodili na smrt SiOL.net Predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko je pomilostil tridesetletnega nemškega državljana Rica Kriegerja, ki so ga v Belorusiji zaradi "terorizma, ustanovitve oziroma sodelovanja v ekstremistični skupini in izvajanja najemniških dejavnosti" pred dobrim tednom dni obsodili na smrt.

