Ruska vohuna, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji, sta na tajnem sojenju pred okrožnim sodiščem v Ljubljani priznala krivdo, je sporočilo sodišče in jima izreklo enotno kazen po eno leto in sedem mesecev zapora. Vohuna kazni verjetno ne bosta prestajala v Sloveniji, lahko bi bila del večje izmenjave zapornikov, poroča portal N1. Ta naj bi v kratkem stekla med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorus ...