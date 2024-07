Slovenski dijaki so na 56. Mednarodni kemijski olimpijadi, ki je julija potekala v Savdski Arabiji, osvojili štiri bronaste medalje. Udeleženci olimpijade so en tekmovalni dan pet ur reševali praktične naloge v laboratorijih, en dan pa so pet ur reševali zelo obsežne teoretične naloge, ki so pokrivale vsa področja kemije.