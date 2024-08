Na lingvistični olimpijadi zlato, srebro in bron! Slo-Tech Avtor Matej Huš Sezona olimpijad iz znanja je v polnem zamahu, zato so naslednji na vrsti mladi logiki. Z 21. mednarodne lingvistične olimpijade, ki je od 23. do 31. julija potekala v Braziliji, se slovenska reprezentanca vrača z eno zlato in eno srebrno medaljo v posamični konkurenci. Ekipno so si prislužili še bron. To je prva zlata medalja za Slovenijo na tem tekmovanju. Brest Lenarčič (Šolski center Rogašk...

Sorodno