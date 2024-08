Slovenska podjetja krepijo evropska avtomobilska partnerstva v Parizu Avto.info Slovenska podjetja so pomemben del evropske avtomobilske industrije in morajo ambiciozno prispevati k njeni odpornosti ter k oblikovanju partnerstev za njeno izboljšano konkurenčnost, je bilo slišati na okrogli mizi, ki je ob robu Olimpijskih iger danes potekala v Slovenski hiši v Parizu. Udeleženci dogodka so imeli priložnost prisluhniti razpravi uglednih mednarodnih strokovnjakov o prihodnost...

