"Športa brez društev in klubov v lokalnih okoljih, kjer začenjajo oblikovati mlade športnike, ni" RTV Slovenija V Slovenski hiši v Parizu sta minister za finance Klemen Boštjančič in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac obljubila oblikovanje delovne skupine, ki se bo sestala že jeseni in iskala odgovore na odprta vprašanja v športu.

Sorodno