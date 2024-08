Nakupovalni destinaciji ALEJA in Citypark bosta danes zaradi napovedanega slabega vremena odprli svoji parkirni hiši za vse, ki želijo svoje avtomobile zaščititi pred točo in drugimi nevšečnostmi. S takšno potezo največja nakupovalna destinacija Citypark in najsodobnejša nakupovalna destinacija ALEJA omogočata prebivalcem Ljubljane brezplačno dodatno varnost za njihove jeklene konjičke.



