Prihaja neurje, Europark ponuja zatočišče za vaše konjičke Lokalec.si Vremenska napoved kaže, da se nam obetajo neurja. “Naša garažna hiša bo zato ostala odprta skozi vso noč in na voljo, da v njo postavite svoje avtomobile,” so sporočili iz Europarka. Zaradi napovedanih neurij bosta v nakupovalnem središču Aleja in Citypark v Ljubljani ponoči odprti parkirni hiši. Prebivalci Ljubljane bodo lahko svoja vozila pripeljali zvečer in jih naslednje jutro odpeljali. Par

