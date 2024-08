Nevihte z močnimi krajevnimi nalivi so v četrtek zvečer in v noči na danes povzročale težave v več krajih po Sloveniji. Zalitih je bilo več objektov, močan veter je predvsem na Primorskem podiral drevesa in za dobro uro prekinil promet v koprskem pristanišču. Aktiviranih je bilo 20 gasilskih enot, od tega dve poklicni.