Močni nalivi in veter: Ponoči neurja zalivala prostore in podirala drevesa Maribor24.si Nevihte z močnimi krajevnimi nalivi so v četrtek zvečer in v noči na danes ponovno povzročale težave v več krajih po Sloveniji.

Sorodno











































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Josip Iličić

Peter Kauzer

Asta Vrečko