Sofinanciranje projektov LIFE na področju narave in biotske raznovrstnosti Vlada RS Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je v Uradnem listu objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE (program za okolje in podnebne ukrepe), podprograma Narava in biotska raznovrstnost, za leto 2024. Rok za oddajo vloge za sofinanciranje na MNVP je do vključno 3. septembra 2024.

