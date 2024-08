Kje so odpadki iz lanskih poplav in kakšne so posledice za okolje? RTV Slovenija Lanske poplave so za seboj pustile kar 41. 652 ton odpadkov, od tega 2200 ton mulja, ki so ga odpeljali v Avstrijo. Zaradi poplavljenih površin so kmetje ostali brez pridelka, pospešila pa se je rast tujerodnih invazivnih rastlin.

