Terčelj se je posrečilo, Hočevar, Savšek in Kauzer imajo še eno priložnost Sportal Tekmovalke in tekmovalci v kajakaškem krosu so danes na olimpijski progi v Parizu opravili prve vožnje v skupinah, po katerih so si najboljši že zagotovili napredovanje v osmino finala, ostali pa imajo še popravni izpit v večernem repasažu. Eva Terčelj si je napredovanje zagotovila neposredno, medtem ko Evo Alino Hočevar, Benjamina Savška in Petra Kauzerja čaka repasaž.

Sorodno







Omenjeni Benjamin Savšek

Peter Kauzer Najbolj brano Osebe dneva Matej Mohorič

Luka Mezgec

Benjamin Savšek

Anita Horvat

Peter Kauzer