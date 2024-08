Savšek in Kauzer prek repasaža v osmino finala krosa Lokalec.si Slovenska udeleženca olimpijskega kajakaškega krosa v Parizu Peter Kauzer in Benjamin Savšek sta se uvrstila v osmino finala, potem ko sta bila uspešna v današnjem repasažu. V prvih vožnjah v skupinah se sicer nista prebila med tekmovalce, ki so si že neposredno zagotovili osmino finala. Kauzer je v petkovih kvalifikacijah krosa imel nekaj težav, naredil je napako prav pri zadnji oviri in dobil ka ...

