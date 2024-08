Desničarski skrajneži v policiste metali stole, bakle in opeke, migranti odgovarjali z Alah je velik (VIDEO) Slovenske novice Protestom in izgredom je botroval ponedeljkov napad z nožem v obmorskem mestu Southport, v katerem so bile ubite tri deklice.

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Peter Kauzer

Benjamin Savšek

Anita Horvat

Luka Mezgec

Boštjan Šefic