(VIDEO) Več kot 90 aretacij po demonstracijah skrajne desnice v Angliji, ki so postale nasilne topnews.si Nemiri desničarskih skrajnežev, ki so izbruhnili po ponedeljkovem napadu z nožem v Angliji, so se razširili po Združenem kraljestvu. V več britanskih mestih so se protestniki tudi danes spopadli s policijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. NOW – Civil unrest is spreading across cities in England.pic.twitter.com/kQmgmCmWma — Disclose.tv (@disclosetv) August 3, 2024 This is a […]...

Sorodno













Omenjeni Anglija

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Tina Mrak

Sara Isakovič

Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša