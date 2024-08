Piše: Vida Kocjan Lanske poplave so bile katastrofalne, stanje po letu dni pa je še bolj katastrofalno. Poplave so za seboj pustile opustošenje, vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba pa tega še vedno ni sanirala. Obljubljene hiše, kamor bi namestili prizadete zaradi poplav in plazov, še niso postavljene, čeprav se je Golob pridušal, da jih bodo postavili ...