Informativna oddaja Leto dni po poplavah – v ponedeljek ob 21.25 na TV SLO 1 RTV Slovenija Mineva leto dni od katastrofalnih poplav, ki so prizadele Slovenijo. Poplave so močno zaznamovale življenje ljudi na prizadetih območjih. Kaj je bilo v letu dni narejenega, kako poteka sanacija in kaj narediti, da do takšnih katastrof ne bo več prihajalo?

