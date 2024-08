Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se bodo danes srečali na tradicionalnem romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. Osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.



Več na Svet24.si