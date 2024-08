Pri Višarski Mariji Slovenci iz matične domovine, zamejstva in zdomstva Radio Ognjišče Na Svetih Višarjah je danes potekalo 36. Romanje treh Slovenij, ki je običajno prvo nedeljo v avgustu. K Mariji na božjo pot do poromali verniki iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva.



