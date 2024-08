Razmere na trgu dela so že nekaj časa izjemno ugodne, ob rekordno nizki brezposelnosti pa pada tudi število prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelnost. Glede na vrhunec epidemije covida-19 leta 2020 je nižje za polovico, sredstva, ki jih država nameni za nadomestila in prispevke do upokojitve, pa so se znižala za več kot tretjino.