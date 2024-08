Nadomestilo za brezposelnost: lahko ga vam tudi odvzamejo Cekin.si Razmere na trgu dela so že nekaj časa izjemno ugodne, ob rekordno nizki brezposelnosti pa pada tudi število prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelnost. Glede na vrhunec epidemije covida-19 leta 2020 je nižje za polovico, sredstva, ki jih država nameni za nadomestila in prispevke do upokojitve, pa so se znižala za več kot tretjino.

