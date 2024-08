Janja Garnbret: "Spraševala sem se, ali sem to res jaz. Bila sem mlada in zlezla tisto smer. Vse to da energijo. Pariz je moje mesto." Svet 24 Janja Garnbret je trdno odločena, da bo v Parizu ubranila zlato kolajno v športnem plezanju, ki jo je osvojila ob olimpijski premieri tega športa na zadnjih igrah v Tokiu. Kot pravi, je za to naredila vse in potrebuje le kanček športne sreče. Pariz pa je zanjo posebno prizorišče, saj je tukaj leta 2016 osvojila prvi naslov svetovne prvakinje.



