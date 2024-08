Vozniki pozor: to bodo ta teden preverjali policisti. Lahko boste kontrolirani tudi večkrat. SiOL.net Začenja se evropsko usklajena preventivna akcija Hitrost, v okviru katere bodo policisti do nedelje voznike ozaveščali o vožnji s prilagojeno hitrostjo in izvajali poostren nadzor hitrosti. Policijske enote bodo na nekaterih relacijah postavile tudi več zaporednih policijskih kontrol, zato bodo lahko vozniki na svoji poti tudi večkrat kontrolirani.

