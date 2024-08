Pomurski policisti obravnavali poškodovanje fasade, tatvino goriva in nasilje v družini Vestnik V zadnjih 24-ih urah so pomurski policisti obravnavali pet prometnih nesreč, sedem kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru, eno poškodbo vozila na parkirišču ter dva primera povoženja divjadi.





