Čas je za Punk Rock Holiday: eden izmed vrhuncev z Rise Against že prvi dan RTV Slovenija Na sotočje Tolminke in Soče letos ponovno prihaja Punk Rock Holiday festival. Glasbeno dogajanje z ogrevalnimi nastopi se bo začelo že danes, sicer pa bo festival potekal do petka.

