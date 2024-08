Na sotočju Tolminke in Soče tudi letos odmevajo ritmi punk rocka #video SiOL.net Na sotočju Tolminke in Soče se tudi letos odvija Punk Rock Holiday festival. Glasbeno dogajanje z ogrevalnimi nastopi se je začelo v ponedeljek, sicer pa bo festival potekal do petka. Na dveh festivalskih odrih, glavnem odru in odru pri plaži, se tradicionalno predstavijo znane glasbene skupine z vsega sveta, ki igrajo punk rock. Utrinke s prvega festivalskega dne si oglejte v zgornjem posnetku.

