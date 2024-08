Novak Đoković: To je verjetno moj največji uspeh Lokalec.si Po epskem teniškem obračunu, pa ne le, ker je šlo za napet olimpijski finalni dvoboj, temveč ker sta Srb Novak Đoković in Španec Carlos Alcaraz odigrala enega najboljših dvobojev zadnjih let, je 37-letni srbski zvezdnik praktično osvojil vse v tenisu. Svojim 24 naslovom za grand slam je dodal še olimpijski naslov. Po osvojeni zlati kolajni, drugi za Srbijo na letošnjih igrah, se je Đoković najprej ...

