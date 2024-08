Zastoji na cestah proti Kopru, Kranjski Gori in drugim počitniškim krajem Svet 24 Predvsem na avtocestah in na cestah proti turističnim krajem je gost promet z zastoji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg tri kilometre. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori na prometnoinformacijskem centru za državne ceste priporočajo izvoz Jesenice vzhod.



