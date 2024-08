Vzhod ZDA se pripravlja na orkan Debby Radio Ognjišče Neurje Debby je preraslo v orkan prve kategorije in se približuje obali ameriške zvezne države Florida. Po napovedih bi lahko povzročil hude poplave in potencialno zgodovinsko obilne padavine. Tako Florida, kot zvezni državi Georgia in Južna Karolina, ki se prav tako pripravljata na prihod orkana, so razglasile izredne razmere.



