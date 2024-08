Orkan Debby dosegel Florido z močnim dežjem in vetrom #video SiOL.net Orkan Debby je danes z močnim dežjem in vetrom s hitrostjo do 120 kilometrov na uro dosegel regijo Big Bend na severozahodu ameriške zvezne države Florida. Orkan, ki bi po napovedih lahko povzročil hude poplave in potencialno zgodovinsko močne padavine, je obalo dosegel blizu mesteca Steinhatchee s tisoč prebivalci ob Mehiškem zalivu.

