V Bangladešu ob protivladnih protestih odstopila in pobegnila premierka, ki je pri zaposlitvi v javnem sektorju uvedla kvote za privilegirane provladne skupine – vas to na kaj spominja? Demokracija Piše: G. B. Zanimiva novica te dni prihaja iz Bangladeša. Protesti v tej azijski državi so namreč odnesli premierko, ki je imela zelo podobne prijeme kot pri nas Golobova vlada. V Bangladešu, kjer od začetka julija potekajo množični protivladni protesti, je danes odstopila premierka Šejk Hasina. Več tisoč protestnikov je v Daki tudi vdrlo v palačo premierke, ki je sicer tik pred tem pobegnila i

Sorodno











Omenjeni Romunija

RTV Slovenija

Ukrajina

Viktor Janukovič Najbolj brano Osebe dneva Kristjan Čeh

Tina Šutej

Robert Golob

Tina Mrak

Tanja Fajon