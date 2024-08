(VIDEO) Redko viden prizor: Poglejte trenutek, ko je premierka Bangladeša Šejk Hasina s helikopterjem pobegnila iz države topnews.si V Bangladešu, kjer od začetka julija potekajo množični protivladni protesti, je včeraj odstopila premierka Šejk Hasina. Več tisoč protestnikov je v Daki tudi vdrlo v palačo premierke, ki je sicer tik pred tem pobegnila iz države, poroča britanski BBC. They looted everything at Sheikh Hasina’s residence pic.twitter.com/OhXlnKZ8cN — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) August 5, 2024 Bangladeška […]...

