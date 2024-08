Globoki padci, do katerih je danes prišlo na svetovnih borzah, tudi na slovenski, so nekaj povsem normalnega na delniških trgih, je danes za STA ocenil član uprave NLB Skladov Blaž Bračič. Pri tem je vlagateljem svetoval, naj ohranijo mirno kri in se izognejo "kakršnimkoli drastičnim potezam".



