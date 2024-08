Borze in njihova nihanja Radio Ognjišče Dogajanje na svetovnih borzah ni spodbudno. Številni imetniki vrednostnih papirjev so zaskrbljeno pogledovali proti rdečim številkam, padci so bili včeraj res globoki. Da gre za normalno dogajanje, ob tem pravi član uprave NLB Skladov Blaž Bračič. Da povečanje nihanj še ne pomeni razloga za paniko, mirijo tudi upravitelji Generali Investments.



Sorodno