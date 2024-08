Za obnovo po poplavah ministrstvo do sedaj namenilo 34,5 milijona evrov sredstev Vlada RS Mineva leto od uničujočih poplav, ki so prizadele Slovenijo. Ministrstvo je v tem času pripravilo devet različnih oblik pomoči v skupni vrednosti 85,5 milijonov evrov in do sedaj namenilo 34,5 milijona evrov sredstev.

