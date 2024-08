"Vse življenje te nekdo treplja po rami in hvali, nato pa tega kar naenkrat ni več" RTV Slovenija V Slovenski hiši v Parizu je OKS priredil druženje nekdanjih vrhunskih športnikov. Izkušnje pred in med športno kariero ter po njej so delili judoistka Urška Žolnir Jugovar, košarkar Goran Dragić, smučarka Tina Maze in kajakaš Andraž Vehovar.

