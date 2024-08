V lanskem letu urejenih 1800 novih parkirnih mest za kolesa na železniških postajah in postajališčih Vlada RS V letu 2023 je bilo v sodelovanju Direkcije za infrastrukturo z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter podjetjem SŽ-Infrastruktura, d. o. o. urejenih 1800 parkirnih mest za kolesa na 67 železniških postajah in postajališčih.

Omenjeni Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Robert Golob

Stanislav Pejovnik

Tadej Pogačar

Cene Prevc