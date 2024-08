Za hidro- in geotermalne elektrarne namesto 20 na voljo 2 mio EUR Energetika.NET Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo popravljen javni razpis za sofinanciranje izgradnje hidro- in geotermalnih elektrarn za obdobje 2024 do 2026, s čimer je razpoložljiva sredstva znižalo z 20 na 2 milijona EUR.

