Danske rokometašice prve, francoske druge polfinalistke OI 24ur.com Danska ženska rokometna reprezentanca je prva polfinalistka letošnjih olimpijskih iger. V prvem četrtfinalu je z 29:25 premagala Nizozemsko. Po danskih rokometašicah so se v polfinale olimpijskih iger uvrstile še Francozinje. Gostiteljice turnirja so na drugi četrtfinalni tekmi v Lillu, kjer bodo do 11. avgusta vse najbolj pomembne rokometne tekme v moški in ženski konkurenci, premagale Nemke s 2...

Sorodno Omenjeni Danska

Nizozemska

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Tadej Pogačar

Tina Maze

Emilija Stojmenova Duh

Robert Golob