Branko Tamše: Fantastično, v petek se bosta spopadli reprezentanci, ki na teh OI igrata najlepši rokomet Sportal "Že pred četrtfinalom proti Norveški sem bil zelo optimističen. Fantje in strokovni štab so med olimpijskimi igrami prikazali željo, fokus in igre, ki so me nekako prepričale v to, da so na teh olimpijskih igrah ob takih predstavah sposobni premagati vsakega. Komaj čakam petek ob 21.30, da bom lahko spet užival v rokometu, saj vem, da se bosta spopadli reprezentanci, ki na teh igrah igrata najlepš...

