“Predstavnik ruske obveščevalne službe SRV nama je sporočil, da si z Vloadimirjem Vladimirovičem močno prizadevajo za to, da bi naju osvobodili” – Ruska vohuna potrdila, da ju je v zaporu pri nas obiskoval pripadnik SVR-ja topnews.si Ruska vohuna, ki so ju prijeli v Sloveniji, sta po vrnitvi v Moskvo v intervjuju za rusko državno televizijo Rossija-1 TV med drugim dejala, da ju je v priporu v Ljubljani obiskoval pripadnik ruske obveščevalne službe. Slovenska vlada je sporočila, da njunih navedb ne komentira. Ruska vohuna Artjom in Anna Dulceva, ki ju je Slovenija […]...

