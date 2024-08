Se je predsednik vlade zlagal (spet) o vlogi Slovenije pri izmenjavi ruskih in zahodnih zapornikov? PORTAL PLUS Ruska vohuna Artjom in Ana Dulceva, ki ju je Slovenija izročila v okviru izmenjave zapornikov med zahodom in Rusijo sta za rusko državno televizijo pohvalila Slovenijo in njen odnos, priznala sta celo, da ju je v priporu nemoteno, redno obiskoval pripadnik ruske obveščevalne službe in jima prenašal pozdrave predsednika Putina. Kako je to mogoče, slovenska vlada zaenkrat ne želi komentirati, očitno...

