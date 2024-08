Kokro obiskal minister z ekipo Gorenjski glas Zaselek Podlebelca na območju Kokre v preddvorski občini, ki je bil močno poškodovan v nedavni ujmi, sta v ponedeljek skupaj z ekipo direkcije za vode in projektantom obiskala minister za naravne vire in prostor Jože Novak in državna sekretarka na...

