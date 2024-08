Minister za naravne vire in prostor Jože Novak in župan Preddvora sta predstavila okvirne rešitve za območje Kokre, ki ga je pred dvema tednoma zasul plaz. S čiščenjem hudournika, pregrado in zadrževalniki bo država skušala preprečiti, da bi se podobno opustošenje ponovilo, dve družini pa se bosta morala preseliti. Država namreč namerava objekta odkupiti. "Verjetno nihče ne želi živeti v hiši, ki ...