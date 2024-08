Serena Williams jezna, ker je v Parizu niso spustili v prestižno restavracijo RTV Slovenija Serena Williams je na spletu razočarano delila, da so ji z družino zavrnili dostop do restavracije prestižnega hotela, ki ima razgled na Eifflov stolp, čeprav naj bi bila ta prazna. Ta se je že opravičil in zatrdil, da je bilo vse rezervirano.