Na letošnjem Szigetu Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix in tudi Joker Out SiOL.net V Budimpešti se začenja letošnji festival Sziget. Tudi v 30. izdaji bo ponudil številne koncerte in druge prireditve, s katerimi organizatorji pritegnejo obiskovalce iz približno 100 držav. Dogodki se bodo do ponedeljka vrstili na 50 prizoriščih. Na vrhu seznama glasbenih nastopov so Kylie Minogue, Liam Gallagher in DJ Martin Garrix.

