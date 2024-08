Otok svobode odprl vrata, na glavnem odru Szigeta bodo nastopili tudi Joker Out RTV Slovenija V Budimpešti se je začel festival Sziget. Med imeni 30. izdaje izstopajo predvsem Kylie Minogue, Liam Gallagher, Sam Smith, Halsey, Bebe Rexha, Louis Tomlinson ter didžeja Martin Garrix in Skrillex. Obeta se tudi nastop slovenske skupine Joker Out.

