Danes in jutri (v sredo in v četrtek) bo v višinah od zahoda nad naše območje pritekal nekoliko hladnejši in bolj vlažen atlantski zrak. Ozračje bo postalo nestabilno, zato bodo predvsem v popoldanskem in večernem času nastajale krajevne nevihte, zapišejo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Ozračje bo najbolj pregreto nad Padsko nižino, zato bo pri nas največji potencial za močnejše nevihte predvsem ...