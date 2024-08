Vreme: popoldanske plohe in temperature do 30 stopinj Reporter Dopoldne se bo od zahoda postopno razjasnilo. Dan bo dokaj sončen, popoldne in zvečer pa bodo v notranjosti nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih s

Sorodno





























































Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Uroš Zorman

Robert Golob

Sunita Williams

Tanja Fajon